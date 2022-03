DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een ongeval op de Hebelermeerer Straße in Haren zijn gisteravond om 22.25 uur twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen de 50 jarige bestuurder van een Fiat na een inhaalmanoeuvre te vroeg weer terug ging naar de rechter rijbaan. Daarbij botste hij tegen een VW bus, bestuurd door een 32 jarige man. Beide voertuigen botsten vervolgens tegen een boom. De 50 jarige werd met zware verwondingen en de 32 jarige met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Lathen

Maandag zijn tussen 8.30 en 9.30 uur uit een in aanbouw zijnde woning aan de Mozartstraße in Lathen een portemonnee, een telefoon en een accuschroevendraaier gestolen. Op het moment van de diefstal waren de bouwvakkers kort afwezig.

Sögel

Gisteravond is om 21.50 uur bij een fabrieksloods aan de Gewerbeweg in Sögel brand ontstaan. De brand woedde in het dak van het gebouw. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Zondagavond belde een getuige de politie met de mededeling dat aan de Clemens-August-Straße in Sögel een fiets werd gestolen. Twee personen hadden het slot opengebroken en waren er met de fiets vandoor gegaan. Dankzij een goed signalement kon de politie het duo in de kraag grijpen. Ze zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Er is proces-verbaal wegens fietsendiefstal opgemaakt. De politie is op zoek naar de eigenaar van de fiets (zie foto).

Weener

Tussen 20 maart 16.00 uur en 22 maart 11.00 uur is een raam van een bijgebouw van een school aan de Floorenstraße in Weener meerdere keren met een steen bewerkt. De politie zoekt hiervan getuigen.

Bunde

Tussen 21 maart 20.00 uur en 22 maart 08.00 uur is van een Jaguar de achterste kentekenplaat gestolen. De auto stond op dat moment aan de Achterumshörn in Bunde geparkeerd.

Papenburg

Zondag is tussen 8.30 en 10.00 uur aan de Ölmühlenweg in Papenburg de deur van een openbaar toilet vernield. De schade bedraagt 900 euro.