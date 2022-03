OBS De Sleutel uit Wildervank trapt E-waste Race gemeente Veendam af

WILDERVANK – Vanmorgen heeft OBS De Sleutel uit Wildervank de jaarlijkse E-waste race in de gemeente Veendam afgetrapt.

De kinderen van groep 8 proberen de komende weken zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen bij mensen uit de buurt. Wethouder Bert Wierenga van de gemeente en Anneloes Oldenburger van PreZero geven het startsein voor de E-waste race door symbolisch oude elektrische apparaten te overhandigen aan de kinderen van groep 8.

E-waste

De E-waste Race is een landelijke wedstrijd tussen scholen om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen bij mensen uit de buurt. De E-waste Race is een landelijk initiatief dat in samenwerking met Virol en WEEE Nederland wordt uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de ingezamelde elektronische apparaten op een duurzame en verantwoorde wijze verwerkt en gerecycled wordt. Zo komt al het e-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt. Dit jaar vindt de E-waste Race plaats van maandag 28 maart tot zondag 3 april 2022.

Ingezonden