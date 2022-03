Ontdek de Ter Apelerbossen: Natuurwandeling in het dal van de Ruiten Aa

TER APEL – Zondagochtend 10 april a.s. organiseert Staatsbosbeheer Westerwolde een natuurwandeling vanaf 10 jaar.

In de voetsporen van de vroegere kloostermonniken wandel je samen met de boswachter ongeveer 8,5 km via het Kloosterbos langs het beekje de Ruiten Aa naar drie andere bossen: het Meebos, het Roelagebos en het Tempelbos. De vier bossen verschillen allen in biotoop. Onderweg kom je een voorde in de Ruiten Aa tegen met haar kabbelend water van stroomversnellinkjes. Ook zie je een akkertje, wouden van varens en oude bomen. Dieren zoals spechten, buizerds en reeën laten zich vaak zien. Dus een verrekijker is een aanrader om mee te nemen. De natuurgids kent deze prachtige omgeving op z’n duimpje en weet er alles over te vertellen.

We gaan over smalle, onverharde paden (niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking). Kleed je op het weer en loop op stevig schoeisel.

We vertrekken om 9:30 uur vanaf hotel Boschhuis aan de Boslaan 6 9561 LH Ter Apel. We zijn om circa 12:30 uur terug.

Maximum aantal deelnemers is 20.

Aanmelden/boeken op: www.staatsbosbeheer.nl/ontdekterapelerbossen.

Ingezonden