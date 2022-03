Twee aanhoudingen na schietincident aan de Boeg in Groningen; onderzoek gaat door

GRONINGEN – De politie heeft dinsdag twee mannen van 16 en 18 jaar uit Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een schietincident aan de Boeg in Groningen, waarbij een 19-jarige man uit Groningen zwaargewond raakte. De politie onderzoekt ook of de twee verdachten betrokken zijn geweest bij drie eerdere schietincidenten in de Radiumstraat en de Zandsteenlaan.

Het schietincident aan de Boeg vond plaats op zaterdagavond 15 januari. Na het schietincident heeft de politie uitvoerig onderzoek gedaan. Dat onderzoek vond plaats aan zowel de Boeg als op het politiebureau aan de Parkallee in Groningen. Het 19-jarige slachtoffer is na het incident door getuigen met een auto naar het bureau gebracht. Het onderzoek heeft geleid naar de twee verdachten, die dinsdag zijn aangehouden door een arrestatieteam.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar het schietincident aan de Boeg gaat natuurlijk door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De twee aangehouden mannen zitten vast en ze worden gehoord. De politie onderzoekt ook of de verdachten betrokken zijn geweest bij drie andere schietincidenten in de Groningse wijk Vinkhuizen. Op 9 oktober en 12 januari jongstleden werd één en dezelfde woning in de Radiumstraat beschoten. In de nacht van 18 op 19 januari werd een woning aan de Zandsteenlaan beschoten. Bij deze schietincidenten raakte niemand gewond. We hebben eerder al gemeld dat er mogelijk een verband is tussen deze incidenten.

Deel uw informatie!

Hebt u meer informatie over de schietincidenten aan de Boeg, de Zandsteenlaan en/of de Radiumstraat? Hebt u tips die relevant zijn voor dit onderzoek, maar heeft u dat nog niet met de politie gedeeld? Dit is het moment om dat te doen. Dat kan via onderstaand online tipformulier, via 0800-6070 (de Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).