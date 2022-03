Westerwolde Rijgt heeft programma rond

WESTERWOLDE – Na twee jaar pauze vanwege corona is het over drie maanden alweer zover! Op 17 juni gaat Westerwolde rijgt van start: tien dagen tuinen, kunst en muziek! Alle deelnemers zijn inmiddels bekend en op de website te vinden. Er hebben zich 20 locaties aangemeld, waaronder de mooiste tuinen uit de gemeentes Westerwolde en Stadskanaal én een aantal locaties die we de highlights van de regio mogen noemen, zoals Museum de Oude Wolden, de Burcht van Wedde en Kamp de Beetse.



Allemaal, zowel de tuinen als de bijzondere locaties, hebben kunstenaars uitgenodigd om te komen exposeren. De tentoongestelde kunst is heel divers; schilderkunst, keramiek, glaskunst, beeldhouwwerk, metaalkunst, smeedwerk en naaldkunst. Daarnaast wordt er nog een muziekprogramma samengesteld, met optredens op verrassende plekken.

Naast elke hoofdexpositie zijn er in een aantal tuinen extra activiteiten in de vorm van demonstraties, workshops en kunstnijverheid. In iedere tuin ligt traditioneel een klein cadeautje klaar, een kraal. Om te rijgen tot een mooi souvenir aan WWR 2022!



Alle locaties zullen tien dagen lang geopend zijn, 17 tot en met 26 juni, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Het evenement is wederom gratis toegankelijk, dankzij veel liefdewerk, giften en donaties.



Op woensdag 22 juni wordt de Westerwolde rijgt FAIR gehouden op het terrein naast Gasterij Natuurlijk Smeerling, tussen Onstwedde en Vlagtwedde.

Alle informatie is te vinden op www.westerwolderijgt.nl