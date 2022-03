Wethouder Peter Verschuren geeft startsein E-Waste Race 2022

VEENDAM, MIDDEN-GRONINGEN – Van maandag 28 maart tot 4 april strijden tien basisscholen in de gemeente Midden-Groningen en gemeente Veendam tegen elkaar tijdens de E-waste Race 2022. Wethouder Peter Verschuren gaf op woensdag 23 maart het startsein op het schoolplein van de W.A. Scholtenschool in Foxhol. Hij overhandigde de leerlingen de eerste elektrische apparaten die zij kunnen inleveren.



Strijd om afval

De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in de gemeente Midden-Groningen en Veendam om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (e-waste) in te zamelen. Tijdens de E-waste race verzamelen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 elektronisch afval in de buurt, bij familie en vrienden. De school scoort punten met al het afval wat ze hebben ingezameld. Hoe meer E-waste ze inzamelen, hoe meer punten ze verdienen. Een vermelding in de krant is ook punten waard. Een school krijgt daar 50 punten voor, dat staat ongeveer gelijk aan het inzamelen van 45 computers! De winnaar wint een schoolreis.



Deelnemende scholen

De deelnemende scholen in de gemeente Midden-Groningen zijn: De Hoeksteen in Hoogezand, De Lichtbron in Hoogezand, de Gerardus Majellaschool in Hoogezand, De Sterre in Hoogezand de Walstraschool in Kropswolde, t Heidemeer in Sappemeer en de W.A. Scholtenschool in Foxhol.



Leuk en leerzaam

De E-Waste Race is een samenwerking tussen PreZero, Weee Nederland en gemeenten. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met elektronisch afval, combineert bewustwording over recyclen met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen over het inzamelen van elektronisch afval. Zo wordt het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk!

