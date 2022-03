Bussen Folkers Rijopleidingen en Holiday Travel vertrekken vanavond om Oekraïense vluchtelingen op te halen

WINSCHOTEN, ASSEN – Vanavond vertrekt Folkers Rijopleidingen met hun touringcar, samen met een bus van Holiday Travel, richting Polen om Oekraïense vluchtelingen op te halen. Ze doen dit via de organisatie Thuis voor Oekraïne. De chauffeurs rijden vrijwillig, er gaat een tolk mee en iemand om ter plekke logistiek te helpen.

De bussen rijden naar naar Korczowa, een dorpje gelegen in Polen aan de rand van de grens met de Oekraïne. Op de heenweg nemen ze zo veel mogelijk goederen mee die de vluchtelingen daar kunnen gebruiken. Ze hopen met circa 110-120 vluchtelingen naar Nederland te komen. Via Thuis voor Oekraïne krijgen deze vluchtelingen tijdelijk onderdak in Nederland aangeboden.

De bussen zijn woensdagavond volgestouwd met allerlei spullen, zoals verzorgingsproducten, babyspullen, medicijnen, verbandmiddelen, flesjes water, powerbanks en slaapzakken. Deze spullen zijn, evenals geld voor de diesel, gedoneerd. Ook zijn er tasjes met spullen samengesteld voor de vluchtelingen die met de bussen terug naar Nederland gaan.

Foto’s en video: Mazzelmoaze