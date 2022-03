Gemeente tekent aannemingsovereenkomst met Bouwbedrijf Fledderman voor nieuwe huisvesting Rutger Kopland School

SIDDEBUREN – De aannemer die de nieuwe Rutger Kopland School gaat bouwen, is Fledderman Bouw uit Siddeburen. Vanochtend hebben Bert Fledderman namens Fledderman Bouw en wethouder Erik Drenth de aannemersovereenkomst getekend.

De gemeente is erg blij met het feit dat er wederom een school binnen het Scholenprogramma wordt gebouwd. Daarnaast is het natuurlijk erg mooi dat er een plaatselijke aannemer betrokken is. Op deze manier maken we maximaal gebruik van de binding tussen de gemeente, de school en het dorp.

Met de nieuwbouw voor de Rutger Kopland School wordt het behoud van het voortgezet onderwijs in dit deel van de gemeente gewaarborgd.

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is blij met deze stap. In het nieuwe gebouw is invulling gegeven aan de wensen van de school als het gaat om het ‘onderwijs van de toekomst’. ”De gemeente heeft echt goed geïnvesteerd in passende huisvesting voor de Rutger Kopland School waarin we het onderwijs voor de regio rond Siddeburen verder kunnen ontwikkelen”, aldus John Wierenga, bestuurder van de stichting VO Eemsdelta.

De werkzaamheden starten begin mei. De verwachting is dat de school in de loop van het schooljaar 2022-2023 in gebruik kan worden genomen.

