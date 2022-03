Gerda Nijenbrinks schrijft boek over een bijzondere plek in Onstwedde

ONSTWEDDE – Binnenkort verschijnt het boek over Erve Up ten Thije, een boerenbehuizing met erf en tuin gelegen aan de Dorpsstraat 1 te Onstwedde.

In juni 2016 kochten René en Gerda Nijenbrinks de boerderij aan de Dorpsstraat 1 te Onstwedde. Een beslissing die hen door velen werd afgeraden. Het pand verkeerde in vergaande staat van verval en bezat allang niet meer de allure die het vroeger gehad moest hebben.

Ze hebben de boerderij geheel gerenoveerd en gerestaureerd en zoveel mogelijk terug gebracht in de oorspronkelijke staat, met de gemakken, eisen en maatstaven van nu. Gerda ging zich tijdens de verbouwing steeds meer verdiepen in de geschiedenis van de boerderij uit 1905. In vijf jaar tijd heeft zij zoveel mogelijk gegevens en bijzonderheden over het pand en het erf waarop de boerderij staat verzameld. Zo kwam zij er achter dat in de boerderij die er in 1475 stond Gert Upnthie woonde. Het is een plek waar veel is gebeurd; ’s nachts overvallen door Egge Addinga, veroordelingen voor het Gericht van Westerwolde, zware noordwesterstormen, geboortes en verlies van kinderen, plundering door Engelse soldaten, het woonhuis van de eerste burgemeester van Onstwedde, grond verkopen zodat de huidige Gereformeerde Kerk gebouwd kan worden, tot te boek staan als de rotte kies van het dorp.

Gerda besloot haar bevindingen te bundelen in een boek. Dit resulteerde in een boek op A4 formaat, met 240 bladzijden. Het boek kreeg als titel: Erve Up ten Thije, een verwijzing naar de bewoners in 1475. Het boek is gedrukt op zware kwaliteit papier en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen, kaarten en foto’s. Daarnaast bevat het een fotoreportage van de verbouwing. Op de kaft staat een afbeelding van een schilderij van de Onstwedder Geert Schreuder. Het boek wordt in beperkte oplage uitgegeven.

Meer informatie over het boek vindt u HIER.