Leerlingen H. Gerardusschool maken samen met twee kunstenaressen muurschilderingen

Foto: Nathalie Over

TER APEL – Dinsdag zijn bij de H. Gerardusschool twee muurschilderingen onthuld.

De afgelopen periode hebben de kinderen van de H. Gerardusschool, samen met kunstenaressen Heleen Wilkens en Eva Heijne, gewerkt aan twee muurschilderingen die passen bij de omgeving van de school. Ze hebben twee eerst intens saaie wanden, omgetoverd tot prachtige kunstwerken.

De kinderen hebben o.a. meegewerkt aan het ontwerp en hebben vogels geschilderd met verschillende verftechnieken die ze hebben geleerd. Deze vogels zijn op verschillende plekken te vinden in de school.

Heleen en Eva hebben dinsdag 22 maart jl. de twee muurschilderingen samen met de kinderen en het team onthult. De schilderingen zijn niet alleen mooi om te zien maar hebben ook een educatieve functie. Zo kunnen de schilderingen aangepast worden bij elk seizoen of thema, door middel van losse elementen die toegevoegd en of weggehaald kunnen worden. Ook zijn er vragen en zoekopdrachten die gebruikt kunnen worden om te leren kritisch te kijken en te leren over de natuur.

“We zijn als school erg blij met het resultaat en de kinderen zullen er zeker veel plezier aan gaan beleven”, aldus Nathalie Over van de H. Gerardusschool.

Ingezonden

Foto’s: Nathalie Over, H. Gerardusschool Ter Apel en Gerda Boeijing