Leeuwenman Dudley in WILDLANDS overleden

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is vandaag de leeuwenman Dudley overleden. Hij is bijna 16 jaar oud geworden, een hoge leeftijd voor leeuwen. De leeuw at afgelopen tijd slecht, ademde zwaarder en verloor gewicht. Dat was aanleiding hem in het binnenverblijf te houden voor nadere observatie, diagnostiek en behandeling. Helaas sloeg medicatie niet aan en de prognose was dermate slecht, dat is besloten hem in te laten slapen. De leeuwenman is voor sectie overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Dudley heeft in WILDLANDS in totaal vijf dochters gekregen: in 2016 een nestje van drie en in 2019 een nestje van twee, allen van dezelfde moederleeuw. Enkele weken geleden nog verhuisden twee dochters van Dudley naar een ander Europees dierenpark om daar hun eigen groep te vormen met een mannetje uit Arnhem.

Dudley is in 2006 geboren in het Engelse Longleat en in 2010 verhuisd naar het Schotse Blair Drummond Safari Park. In februari 2016 is hij aangekomen in WILDLANDS en de toen aanwezige man Zulu is naar Blair Drummond verhuisd (waar hij vorig jaar op 13-jarige leeftijd is overleden). Dudley kreeg in Blair Drummond voor zijn verhuizing al twee dochters, van wie hij inmiddels al zes ‘kleinkinderen’ heeft: twee mannen en vier vrouwen.

De leeuwenman met zijn wilde manen zal gemist worden door zowel de dierverzorgers als de bezoekers. Hij was een opvallende verschijning in het leeuwenverblijf in Serenga. Of er op korte termijn een nieuwe man aan de groep in Emmen wordt toegevoegd is nu nog niet duidelijk; zodra het park weet hoe het wegvallen van Dudley opgevangen gaat worden, wordt dat bekendgemaakt.

