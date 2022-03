Plaatselijk Belang Rhederbrug zoekt standhouders voor een hobbymarkt

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Tijdens de Hemelvaartfeesten bij de Rhederbrug wordt een hobbymarkt georganiseerd. Hobbyisten kunnen zich hiervoor tot 15 mei aanmelden.

Na twee jaren geen activiteiten te hebben kunnen organiseren is Plaatselijk Belang Rhederbrug nu weer bezig met het organiseren van o.a. eieren zoeken in het Sandjerpark, optocht naar de paasbult en het paasvuur in het komend Paasweekend.

Ook het programma van de 47e Hemelvaartfeesten staat weer in de steigers met zaterdagavond het feestprogramma van de Palemiger Spatzen. Kaarten voor de Palemiger Spatzen zijn in de voorverkoop bij Texaco-Metting. Zondags is er weer de gezellige braderie met vlomarkt . . .

Nieuw is een hobbymarkt in de feesttent op zaterdag 28 mei. Heb jij een bijzondere hobby of wil je gewoon je hobby met het publiek delen, meld je dan voor 15 mei aan, dan ben je verzekerd van een standplaats in de feesttent. Aanmelden en meer info kan op telnr. 0597-531967. Ook is er ’s middags muziek in de tent.

Ingezonden door Plaatselijk Belang Rhederbrug