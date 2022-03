Rabobankleden kunnen stemmen op zonnepanelen voor manege De Driesporen in Onstwedde

ONSTWEDDE – De Rabobank besteedt een deel van de winst aan zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen, zoals manege De Driesporen in Onstwedde. Leden van de Rabobank bepalen wie de bijdrage krijgt. Zij kunnen nog tot en met 31 maart stemmen op manege De Driesporen. “We hopen veel stemmen te krijgen zodat zonnepanelen voor ons bereikbaar worden”, zegt penningmeester Johan Smith van De Driesporen.

Manege De Driesporen in Onstwedde is één van de negen maatschappelijke gebouwen in de provincie Groningen die deelnemen aan deze actie. De manege ziet in de zonnepanelen een mogelijkheid om bij te dragen in de vervanging van twee asbesthoudende daken. Zo zijn er drie grote voordelen: aanzienlijk minder verbruik van fossiele energie, lagere kosten om paardensport voor een breed publiek bereikbaar te houden en verwijdering van het risicovolle asbest van de daken.

Om de lokale leefomgeving te verduurzamen helpt Rabobank de eigenaren van maatschappelijke gebouwen bij het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. Dit zijn gebouwen van organisaties die klant zijn van Rabobank en de leefomgeving kenmerken. De lokale ledenraad heeft mede bepaald dat De Driesporen één van de kandidaten is die in aanmerking komt voor een bijdrage. Nog tot en met donderdag 31 maart kunnen Rabobankleden online op hun favoriete gebouw stemmen. De winnende panden ontvangen 50% van de kosten voor aanschaf en installatie.

Rabobankleden bepalen mee welke gebouwen Rabo helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen.​ Zij kunnen stemmen op manege De Driesporen via www.rabo.nl/wonen en de button ‘duurzame leefomgeving’ of rechtstreeks via de link https://www.rabo-zonnepanelen.nl/stemmen/overzicht/details/deelnemer/stichting-manege-driesporen-20657 .

