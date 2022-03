Samenwerkende kerken in Ter Apel slaan handen ineen om pijn Oekraïners te verzachten

TER APEL – Oekraïne en de Oekraïners zijn in nood, dat leed is u bekend. De samenwerkende kerken in Ter Apel hebben de handen ineen geslagen om de pijn te verzachten.

Hoe denken ze dat te doen?



1. Huisvesting

Wij kunnen voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne gebruikmaken van de woning bij de Wilpskamp aan de Sellingerstraat. Deze zullen we de komende weken schoonmaken en meubileren. Als daar behoefte aan blijkt te zijn dan kunnen de andere ruimten in de Wilpskamp worden ingericht als ontmoetingsruimte. Wij zijn in contact met Takecarebnb en de Gemeente Westerwolde voor de toewijzing van vluchtelingen. U kunt natuurlijk ook zelf woonruimte aanbieden bij Takecarebnb.org

2. Inzameling van financiële giften

U kunt de actie ondersteunen met een financiële gift. Daarvoor is centraal een bankrekening opengesteld:

Diaconie Protestantse Gemeente Ter Apel,

banknummer: NL79 RABO 0155 6685 01

Vermelding gift: Opvang Oekraïne



3. Inzameling van goederen

In samenwerking met Stadskanaal starten wij met de inzameling van goederen voor de vluchtelingen binnen en buiten Oekraïne. Wij nemen alleen goederen in die worden vermeld onderaan deze Nieuwsbrief. Natuurlijk gaan we ervan uit dat de spullen schoon en in goede staat zijn. U kunt de goederen afgeven bij: De Vluchtheuvel (achter de Regenboog kerk) Dr. Bekenkampstraat 42, 9561 RE Ter Apel.

Openingstijden:

maandag en vrijdag 14.00 – 16.00 uur

woensdag 17.00 – 19.00 uur

De 1e gelegenheid is vrijdag 25 maart.

4. Vrijwilligers

De komende tijd zal veel werk moeten worden verzet. Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die een handje mee willen helpen. Het kan gaan om verschillende werkzaamheden: schoonmaken, schilderen en inrichten van de woning. Het in ontvangst nemen en ordenen van goederen en het transport van goederen naar Stadskanaal etc. Wil je helpen, al is het maar een uur in de week, alles is welkom. Je kunt terecht bij één van onderstaande contactpersonen voor het aanmelden als vrijwilliger of als je ideeën of vragen hebt.

Contactpersonen:

Willibrorduskerk Henk Pruim,

henkpruim@outlook.com, 0599-580308

Regenboog kerk – Aike Hemssems,

info@pgterapel.nl, 06-54727066

Kloosterkerk – Paul WÖsten/Jaco Bron, jaco@gmail.com, 06-21528587

Lijst van benodigde goederen

Momenteel gaat het om de volgende goederen:

Zomerkleding voor volwassenen en kinderen (in goede staat);

Ondergoed voor volwassenen en kinderen (nieuw of schoon);

Verzorgingsmiddelen: tandpasta en tandenborstels, shampoo, zeep, deodorant, dameshygiëne-producten, luiers, billendoekjes, toiletpapier, handdoeken, washandjes en overige drogisterijproducten als paracetamol, pleisters etc.

Eén persoons matrassen, dekens en ander beddengoed;

Telefoonopladers.

Ingezonden