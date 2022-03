Tentoonstelling glaswerk Nieuw Buinen en Stadskanaal in Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – In het Keramisch Museum Goedewaagen wordt momenteel een tentoonstelling gehouden over Glaswerk in Nieuw-Buinen en Stadskanaal.

Ook bij deze elfde tentoonstelling speelt de glasverzameling van Henk Brans een zeer belangrijke rol. Tijdens de vorige tentoonstellingen kwam voornamelijk de glasindustrie in Nieuw-Buinen aan de orde. Toch zijn er in de gemeente Stadskanaal ook glasfabrieken geweest. Conservator Friggo Visser van het museum vindt het daarom van belang dat ook hier aandacht aan wordt geschonken.

Tekst en beelden: Boelo Lutgert