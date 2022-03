Wethouder Nieboer onthult nieuwe informatieborden in Houwingaham

BAD NIEUWESCHANS – In het Bos op Houwingaham heeft wethouder Jurrie Nieboer gisteren nieuwe informatieborden onthuld.

Het bos op Houwingaham is in 1998 aangelegd. Het is vernoemd naar het dorpje Houwingaham, dat zo’n 500 jaar geleden in de Dollard verdween. Het bos bestaat uit loofbomen, graslanden, natte gebieden en een plas die in verbinding staat met de Westerwoldse Aa. Door die variatie in het landschap kun je er van alles tegenkomen: van kuifeenden tot paapjes, van knoopkruid tot honingklaver. Ook vind je er een aantal kunstwerken van Paul de Kort.

Bij het bos werden toen informatieborden geplaatst. Deze waren aangetast door de tand des tijds en daardoor nodig aan vervanging toe. Daarom zijn er nieuwe geplaatst. De borden zijn in het project gebiedsgerichte aanpak met Jeanette Wiersema en Emmely Schonewille van de Gemeente Oldambt, Harm Arend Meijer van Dorpsbelangen en Franka Waterschoot en Gino Metting als bewoners van Bad Nieuweschans ontworpen. Ze zijn voorzien van een nieuwe layout en foto’s en een QR code voor uitgebreide informatie. Ook zijn er nieuwe informatieborden bij alle ingangen van het Bos op Houwingaham geplaatst.

De borden zijn gisteren door wethouder Jurrie Nieboer onthuld.

Bron: Gemeente Oldamt/Bad Nieuweschans Nieuws