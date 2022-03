Wisseling van de wacht bij kinderopvang KiWi

WINSCHOTEN – Zoals bij velen al bekend vertrekt Henriette Beukema per 1 april als directeur van kinderopvang KiWi.



In september 2015 is zij gestart als directeur bij toen een kleine kinderopvangorganisatie. Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder en is KiWi gegroeid tot 1 van de grotere werkgevers in de regio. Zij heeft dit gerealiseerd met een enthousiaste groep medewerkers door kansen te zien en met verschillende partners in de regio strategische samenwerking aan te gaan. O.a de integratie met SPGB (Stichting Peuterspeelzaal Gemeente Bellingwedde) en Rzijn (Stichting Kinderopvang Rzijn). En niet in de laatste plaats de samenwerking met SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen) in de

vorming van kindcentra om de doorlopende ontwikkel en leerlijn van kinderen vorm te geven.



Henriette heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden in de functie van Regio directeur Noord bij het IVN, Instituut voor Natuureducatie. Vanaf 11 april is zij daar werkzaam. Intussen heeft KiWi gezocht naar een opvolger directeur KiWi. In gezamenlijkheid is besloten om deze functie eerst interim in te vullen. De opvolger is Hugo Kuyper, een ervaren manager binnen een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Binnenkort zal hij zich uitgebreider voorstellen.

Binnen KiWi gaan we kijken welke externe contacten door de huidige leidinggevenden worden onderhouden en

welke op het terrein van de interim directeur liggen. We zijn Henriette zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft gedaan om van KiWi een robuuste kinderopvangorganisatie te maken, bij de start in 2015 3 locaties, 20 medewerkers en 190 kinderen en nu 23 locaties, 130 medewerkers en 50 groepen, waar bijna 1000 kinderen zijn. Een organisatie

die gewaardeerd is in de regio, vanuit de geformuleerde visie, ambitie, beloftes, energie en waarden.

Ingezonden door Renze Behling