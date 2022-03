Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook in april 2022 weer een breed scala aan leuke activiteiten. Hieronder vindt u ze, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

2 april Garnwerd: Fietstocht door het Midden-Humsterland. Lekker fietsen door de natuur, genieten van de mooie velden en vele dorpjes. De tocht is 25 kilometer lang langs de oude lopen van het Reitdiep vanuit de historische plaats Garnwerd. Onderweg worden een aantal dorpjes aangedaan. Er zal gefietst worden over openbare wegen.

Start om 13.00 uur vanaf Café Hamming, Hunzeweg 32 te Garnwerd. Deelname is gratis, opgeven gewenst via onze website.

3 april Midwolda: Wild plukken, natuurplanten rond de Ennemaborg. Lekker eruit op zondag in het Midwolderbos. Laat je zintuigen prikkelen door het verhaal van natuurgids en natuurfilosoof, Isabelle van Brederode – van Katwijk. Zij vertelt over de toepasbaarheid van kruiden en ‘on’kruiden. Na afloop staat er een heerlijke “wildsoep” in het Koetshuis klaar.

Start om 10.30 vanaf de Ennemaborg te Midwolda. De wandeling duurt 2,5 uur. Kosten zijn 9 euro p.p. voor beschermers, voor niet beschermers 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis..

3 april Niebert: Stinzenwandeling. Genieten van de stinzenplanten bij het Iwema Steenhuis. Wandel je mee? Neem dan ook vooral een fototoestel mee, het levert altijd fraaie plaatjes op. De gidsen van het Groninger Lanschap zijn enthousiaste vertellers met veel nieuws over deze prachtige planten. Na afloop is er voor een ieder een kopje koffie of thee of ranja.

Start om 13.30 uur Iwema Steenhuis, Het Pad 15 te Niebert. Kosten zijn 2,50 p.p. voor beschermers, voor niet beschermers 3,50 euro, inclusief kopje offie / thee / ranja. Kinderen tot 12 jaar gratis.

9 april Reitdiep: Een ‘ommetje’ door de weilanden rond bezoekerscentrum Reitdiep. Wandelen door de weilanden op elke eerste zondag van de maand in 2022, iedere maand weer ander weer, een ander landschap en andere verhalen. De gidsen van het Groninger Landschap lopen mee. Schoeisel en kleding in elk seizoen passend bij een weiland-wandeling.

Vergeet ook verrekijker en fototoestel niet!

Start om 14.00 uur bij Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk te Groningen. Er zal ongeveer 2,5 kilometer gelopen worden. Deelname is gratis, opgeven is gewenst via onze website.

Ingezonden