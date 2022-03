Atelier-winkeltje de Westerwolde Hoeve open op vrijdag en zaterdag

WEDDE – Sinds 1 november is het atelier-winkeltje in groendecoraties en landelijke woonstijl de Westerwolde Hoeve iedere vrijdagmiddag (13.00-17.00) en zaterdag (10.00-17.00) geopend.

Een jaar nadat ze haar webshop “Westerwolde Hoeve” was gestart opende Els Nuus haar atelier-winkeltje Westerwolde Hoeve. Daar combineert zij haar passie voor het buitenleven en landelijk interieur.

Els is geboren en getogen in Westerwolde. Een aantal jaar geleden heeft ze de deuren van haar modezaak gesloten, maar de passie voor klantcontact en ondernemerschap bleef. Ze kreeg de gelegenheid de woonboerderij in Wedderveer van haar schoonouders over te nemen. In een deel van de woonboerderij is haar atelier-winkeltje gevestigd. Van daaruit heb je een prachtig uitzicht over natuurgebied de Wedderbergen. De rode draad van de webshop en atelier-winkeltje is dan ook “Tijdloos genieten van het buitenleven”.

In het winkeltje worden onder anderen handgebonden en van vers groen materialen kransen en toeven, muurcirkels, wanddoeken, Nepalese potten en olijfbakken, geurkaarsen, wasparfum, kussens, lampen en plaids aangeboden. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieuwe landelijke items.

Ingezonden

Foto’s: Els Nuus