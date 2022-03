Bussen Folkers en Holiday Travel zijn al in Polen

WINSCHOTEN – Gisteravond vertrokken Folkers Rijopleidingen met hun touringcar en een bestelbus, samen met een bus van Holiday Travel, richting Polen om Oekraïense vluchtelingen op te halen.

De bussen rijden naar naar Korzkiew, vlakbij Krakau. De bussen zijn volgestouwd met spullen die de vluchtelingen daar goed kunnen gebruiken. Deze spullen zijn, evenals geld voor de diesel, gedoneerd. Ook zijn er tasjes met levensmiddelen samengesteld voor de vluchtelingen die met de bussen terug naar Nederland gaan. De actie loopt via ‘Thuis voor Oekraïne’, een burgerinitiatief van Jolanda en Rowin Penning uit Zuidbroek.

Gisteravond zijn de laatste goederen ingeladen en om kwart over acht was het tijd om te vertrekken. Per bus rijden er twee ervaren chauffeurs mee. Ook zijn twee dames mee, waarvan een met een medische achtergrond.

Inmiddels zijn ze al in Polen gearriveerd. In Korzkiew worden de spullen uitgeladen en de initiatiefnemers hopen daarna met circa 110-120 vluchtelingen die daar verblijven naar Nederland te komen. Via Thuis voor Oekraïne krijgen deze vluchtelingen tijdelijk onderdak in Nederland aangeboden.

Foto’s en video: Mazzelmoaze, Westerwolde Drone