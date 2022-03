CV Boost certificaten uitgereikt aan studenten

WINSCHOTEN – Donderdag 24 maart werd aan twaalf Duitse en Nederlandse deelnemers het CV Boost certificaat uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. De CV Boost is een initiatief van het EDR project Grenzenlo(o)s Talent! waarvan de gemeente Oldambt de projectleiding heeft. Doel van de CV Boost training is om de deelnemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt in de Eems Dollard Regio aan zowel de Duitse als Nederlandse kant van de grens.

CV Boost is een mooi voorbeeld van grens overstijgende samenwerking waarbij de verschillende partijen in korte tijd het programma voor deze training ontwikkelden. Inhoudelijk werd de CV Boost training ontwikkeld door dr. Ulrike Matthies en drie studenten van de International Business School van de Hanzehogeschool in Groningen.

Mede dank zij de CV Boost training vond één van de studenten inmiddels een baan: “Ik kreeg een stageplaats bij een bedrijf aangeboden. Daar zocht men een financieel medewerker. Alle kennis die ik bij het CV Boost project opdeed heb ik gebruikt voor mijn CV en de sollicitatie-gesprekken die ik voerde. Ik heb veel aan de training gehad en het is mij gelukt de baan te krijgen!”

Het CV Boost programma

Momenteel is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten op bijna alle vakgebieden in de Eems Dollard Regio. Het CV Boost programma heeft tot doel jonge Duitse en Nederlandse talenten uit de Eems Dollard regio ín de regio te houden door hen een extra kwalificatie aan te bieden.

Het programma richt zich op studenten die op het punt staan af te studeren en afgestudeerden met een bachelor-/master-/diploma of een beroepsdiploma. Maar ook richt het zich op jonge professionals op zoek naar een nieuwe uitdaging op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Voor bedrijven biedt het CV Boost-programma de kans om gemotiveerde starters uit het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs te leren kennen en te verbinden aan hun bedrijf.

Verschillende modules

Het CV Boost programma bestaat uit onder meer de modules Praktische en juridische aspecten van grensoverschrijdend werken, CV-check en LinkedIn profiel, cultuurverschillen en intercultu-rele vaardigheden, de andere taal (Nederlands voor Duitsers en vice versa), carrièreplanning met design thinking, een micro-stage in een bedrijf over de grens.

Voor studenten die het eindcertificaat ontvingen, is dit van meerwaarde is voor hun CV. Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Emden-Leer.

Het programma werd mogelijk gemaakt met financiële steun van het project Arbeidsmarkt No(o)rd van de EDR.

Ingezonden