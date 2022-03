De organisatie van de Lichtjesroute Veendam is Veendammer van het Jaar 2021!

VEENDAM – De organisatie van de lichtjesroute Veendam draagt vanaf nu de titel van “Veendammer van het Jaar 2021”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam is dit bekend gemaakt door de voorzitter van de jury, Max Bentum en burgemeester Berry Link. De organisatie van de Lichtjesroute, bestaande uit Tineke Alders, Ramona Mulder en Ingrid Rengers, zijn tijdens dit feestelijke moment in het zonnetje gezet. Het is de 14de keer dat deze titel is toegekend.





Lichtjesroute Veendam

Na een zorgvuldige afweging heeft de jury, bestaande uit Veendammer van het jaar 2019 Peter Panneman en voorzitter Max Bentum, besloten de titel van “Veendammer van het Jaar 2021” toe te kennen aan de organisatie van de Lichtjesroute Veendam. Juryvoorzitter Max Bentum: “Tineke Alders, Ramona Mulder en Ingrid Rengers, de organisatie van de Lichtjesroute Veendam, wisten binnen de geldende coronaregels iets te organiseren dat zorgde voor saamhorigheid. Door de Lichtjesroute in Veendam konden de bewoners van Veendam er weer even uit. Letterlijk en figuurlijk hebben zij licht in de duisternis gebracht. Veendam is in de decembermaand de “lichtstad” van de provincie Groningen geweest. Dat is niet alleen in Veendam opgevallen, maar ook daarbuiten. Vele inwoners uit de hele regio hebben genoten van de Lichtjesroute. Veendam is op een hele mooie manier gepromoot. Er is op een hele positieve manier de aandacht op Veendam gevestigd.”

Lichtpuntje in een donkere periode

Burgemeester Berry Link: “Dit stralende initiatief heeft letterlijk en figuurlijk licht gebracht in een donkere periode. Het heeft bijgedragen aan een gezamenlijk gevoel van verbondenheid. De Lichtjesroute Veendam is een traditie geworden die voor het tweede jaar op rij in ere wordt gehouden en die hopelijk in de loop der jaren alleen maar verder wordt uitgebreid.”

Ingezonden