Druk in noodopvang Ter Apel opgevoerd door komst vluchtelingen uit Oekraïne

TER APEL – In het asielzoekerscentrum in Ter Apel,verblijven nu tot drie keer meer mensen dan waarop de opvang is ingericht.

Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asielprocedure te doorlopen. Ze worden vaak meteen ondergebracht op locaties waar in eerste instantie statushouders naartoe zouden gaan. Asielzoekers met een verblijfsstatus uit andere landen blijven daardoor langer in de opvangcentra steken. Waar in de nachtopvang plek is voor 275 personen, zitten er nu rond 700.

Met zoveel mensen op een kluitje liggen infectieziektes op de loer. Ook zijn er zorgen over de (brand) veiligheid en de hygiëne. In tegenstelling tot eind vorig jaar hoeven de vluchtelingen er niet op de grond of op stoelen te slapen; er zijn stapelbedden geplaatst.

Burgemeester Jaap Velema en Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsraad Groningen, willen dat er snel een oplossing komt voor deze situatie. Ze hebben intensief contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk. Binnen twee weken zijn er 25.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gecreëerd, maar voor vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië is nauwelijks plek. Minister De Jonge kondigde vandaag aan dat er 15.000 opvangplekken in panden van het Rijk komen. De plekken zijn bedoeld voor zowel Oekraïense vluchtelingen als mensen uit andere landen die hier asiel hebben aangevraagd. Hoe snel deze plekken beschikbaar zijn is niet bekend.

De vergunning voor de zes paviljoens loopt op 19 april af. Ze zijn in september 2020 op het voormalige NAVO-terrein naast het aanmeldcentrum in Ter Apel geplaatst, om asielzoekers in op te vangen die nog geregistreerd en geïdentificeerd moeten worden. Met de gemeente is toen afgesproken dat de maximale opvangcapaciteit bij het COA in Ter Apel 2.000 asielzoekers blijft. De vergunning, die was afgegeven voor 1 jaar, werd vorig jaar september verlengd. Het is nu aan het COA en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om te bepalen hoe de opvang na 19 april wordt geregeld.