Er komt weer een paasvuur in de Maten

TER APEL, DE MATEN – Dit jaar gaat Plaatselijkbelang de Maten weer een paasbult maken.

Het is al weer twee jaar geleden dat Plaatselijkbelang de Maten een paasbult heeft gemaakt, maar dit jaar gaat het toch weer gebeuren. Op 2, 9 en 16 april tussen 8.30 uur en 16.00 uur kunnen de mensen hun snoeihout op het perceel aan de Moersloot afleveren. Er wordt zeer streng gecontroleerd wat er gestort wordt. Alleen takken zijn toegestaan. Er zal een kleine vergoeding gevraagd worden om de vereniging financieel te steunen.

Tevens is er dit jaar ook weer een fakkeloptocht voor de kinderen. En wel op eerste paasdag 17 april. Het vertrek is om 20. 00 uur bij het dorpshuis de Vluchtweide aan de Zanddijk 69 in Ter Apel. Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen de fakkels kopen.

De optocht zal worden begeleid door de Ter Apeler Harmonie.

Ingezonden