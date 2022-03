Expositie Ria Gnodde Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – De komende drie maanden gaat Ria Gnodde exposeren in de bibliotheek van Ter Apel.

Ria is in 2014 begonnen met portret tekenen in grafiet. Ze wisselt vaak af in de materialen die ze gebruikt. De onderwerpen van haar werken variëren van portretten van kinderen tot het tekenen van dieren. Ogen zijn een belangrijk thema, haar focus is om deze zo goed mogelijk te laten spreken. Deze weerspiegeling zie je duidelijk terug in het werk van Ria.



Ria heeft zichzelf allerlei technieken eigen gemaakt. Voor het tekenen van kinderportretten heeft ze door de jaren heen een eigen stijl ontwikkeld. Sinds twee jaar heeft ze zich verdiept in het tekenen met pastelpotloden. Hiermee tekent ze dieren en vindt ze het geweldig om hiermee haar kunstwerken te creëren.



Steeds vaker werd Ria gevraagd of ze ook in opdracht wil tekenen. In het begin was ze hier nog wat onzeker over. Na een aantal positieve reacties heeft ze besloten om ook op aanvraag te werken. Haar woorden zijn ook: ‘Iedereen heeft creatieve gaven. Het is echter de kunst om ze te ontdekken!’



Inmiddels is Ria van alle markten thuis en dit laat ze graag zien tijdens deze expositie. Haar werk is vanaf 1 april te zien in de Bibliotheek van Ter Apel.

Ingezonden