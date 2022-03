Het Dollard College en Ubbo Emmius zijn bestuurlijk gefuseerd: Stichting Scholengroep Trivium!

REGIO – De afgelopen jaren hebben het Dollard College en Ubbo Emmius gewerkt aan de totstandkoming van een bestuurlijke fusie. Sinds 1 januari 2022 is deze fusie realiteit; de stichtingen gaan bestuurlijk verder onder de naam Stichting Scholengroep Trivium. Ubbo Emmius en het Dollard College houden hun huidige namen, maar maken voortaan deel uit van één rechtspersoon. De leerlingen zitten dus nog gewoon bij het Dollard College of Ubbo Emmius op school en niet bij Stichting Scholengroep Trivium.



Het hoofddoel van de fusie is het creëren van optimale randvoorwaarden voor het voortgezet onderwijs (vo) in de regio Stadskanaal – Winschoten. Alleen in Winschoten zal een daadwerkelijke samenvoeging van de beide vo-scholen (Ubbo en Dollard) gaan plaatsvinden. De huidige vestiging van Ubbo Emmius in Winschoten, zal vanaf 1 augustus 2022 verder gaan als Dollard College vestiging ‘Bovenburen’. Door deze samenvoeging worden alle onderwijssoorten, van vmbo basis tot en met vwo, meer robuust. “We hopen hierdoor de kwaliteit van het vo in de regio ook in de toekomst te kunnen waarborgen,” aldus Gerard van Vliet, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Scholengroep Trivium.



Door de samenvoeging van het onderwijs in Winschoten vanaf 1 augustus 2022, bevinden twee vestigingen van het Dollard College zich aan de straat Bovenburen. Om verwarring te voorkomen, worden de volgende namen gehanteerd: Dollard College Bovenburen (huidige locatie Ubbo Emmius Winschoten) en Dollard College PrO Winschoten (huidige locatie van Dollard College De Flint).

Ingezonden