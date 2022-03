DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

In de avond/nacht van 23 op 24 maart is tussen 20.00 uur en 7.30 uur de etalage van een bandenwinkel aan de Vosseberg in Papenburg vernield. De politie vermoedt dat dit met een voertuig is gebeurd. over de hoogte van de schade is niets bekend.

Leer

De afgelopen weken is in de regio Leer met valse bankbiljetten betaald. De biljetten van 50 en 20 euro werden onder anderen aangetroffen bij bedrijven in Bunde en Leer. De politie waarschuwt extra goed op te letten bij het ontvangen van bankbiljetten.

Bunde

Gistermorgen zijn agentenom 11.10 uur naar de Weenerstraße in Bunde uitgerukt omdat daar een verwarde vrouw, gekleed in haar nachtjapon, probeerde voor voorbijrijdende auto’s te springen. De agenten wisten dit te verhinderen. De vrouw is aansluitend naar een ziekenhuis gebracht. Onderweg heeft zij een 23 jarige agente tegen het hoofd geslagen. Deze raakte lichtgewond. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Weener

De politie heeft gisteravond om 18.10 uur op de Wiesenstraße in Weener een 28 jarige Oekraïense automobilist aangehouden. De man kreeg een rijverbod opgelegd omdat hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

De politie heeft gisteren bij het ziekenhuis Ludmillenstift in Meppen een damesfiets (foto) aangetroffen. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Meppen.

Gistermiddag vond om half vijf op de Schullendamm in Meppen een aanrijding tussen een 17 jarige fietser en een auto plaats. De bestuurder van vermoedelijk een grijze Opel zag bij het verlaten van een perceel de fietser, die op het fietspad reed, over het hoofd. De bestuurder van de Opel is na de aanrijding doorgereden. Zijn signalement luidt als volgt: leeftijd: 40-50 jaar, donker haar, stoppelbaard en brildragend. Er zat een vrouwelijke passagier naast hem. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.

Tussen 22 en 24 maart is aan de Schwefinger Straße in Meppen een witte VW Golf aangereden. De wagen raakte aan de achterbumper beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.