Open Atelier met expositie bij Kunst en Cursus op 3 april

BELLINGWOLDE – Op 3 april is bij Kunst en Cursus Open Atelier met expositie van Waterwerken.

Dit keer een lente-expositie met onder andere waterwerken op papier, paneel en doek. Deze werken van kunstenaar en docent Mieke van Es zijn geïnspireerd op het element water. Ze zijn uitgevoerd in verschillende materialen met verschillende teken-en schildertechnieken.

Je kunt deze dag informatie krijgen over cursussen en workshops en er zijn fotoboeken in te kijken met cursistenwerk. Met mooi weer is de atelierdeur eerder open en is ook de tuin te bezichtigen. Toegang is gratis.



Workshops.

Vanaf eind mei zijn er workshops gepland. De workshops zijn voor jong en oud.

Locatie:

Atelier Kunst en Cursus

Oudelaan 1 Bellingwolde



Voor meer informatie: www.miekevanes.exto.nl

