Statenfractie GroenLinks wil gratis toegang voor bevrijdingsfestival

GRONINGEN – Ook de Statenfractie van GroenLinks vindt het niet acceptabel dat er voor het bevrijdingsfestival in Groningen gewerkt wordt met een entreeprijs. Komende woensdag tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten willen ze van het college van Gedeputeerde Staten weten of financiële ondersteuning van het Bevrijdingsfestival mogelijk is, zodat het festival gratis toegankelijk blijft.



Op 11 maart werd bekend dat de organisatie van het festival zich wegens forse prijsstijgingen genoodzaakt ziet om voor de komende editie entreegeld te betalen, een situatie die volgens GroenLinks dus absoluut onwenselijk is.



Statenlid Stephanie Bennett: “Het bevrijdingsfestival is een festival waarop iedereen aanwezig moet kunnen zijn om de vrijheid te vieren. We vrezen dat het invoeren van entreegeld ervoor zorgt dat bepaalde mensen buiten de boot zullen vallen. Voor een gezin met een kleinere portemonnee zijn de kosten die gepaard gaan met de toegang tot het festival toch een flinke slok op een borrel, hierdoor voelen zij zich misschien genoodzaakt om niet te gaan. Juist een festival waarop we de vrijheid vieren moet gratis toegankelijk zijn voor onze inwoners”.



Ook de voltallige gemeenteraad van Groningen verzet zich tegen het plan van het entreegeld voor het bevrijdingsfestival. De gemeente zit qua financiële ondersteuning van het festival echter aan de toppen van haar kunnen. Vanuit GroenLinks-wethouder Glimina Chakor is daarom een beroep gedaan op financiële ondersteuning door het Rijk en de Provincie.



Stephanie Bennett: “Als de provincie mogelijkheden ziet om te helpen bij de financiering, dan is dat een verantwoordelijkheid die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Het bevrijdingsfestival is er namelijk niet alleen voor mensen uit de gemeente Groningen, het is juist ook een evenement waarbij mensen vanuit de hele provincie welkom zijn om gezamenlijk stil te staan bij ons verleden en om onze vrijheid te koesteren. We zijn dan ook benieuwd naar de antwoorden van het college aanstaande woensdag”.

Ingezonden