Tineke Rouw te gast bie Janny in Diverdoatstie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Zoaterdag 26 meert is het om 09.00 uur weer tied veur Diverdoatsie bie Radio Westerwolde.



Dizze morgen is Luuk Houwing der ook weer mit belevenissen vanoet Heubeltjeburen. En… onze gast vandoag is Tineke Rouw-Oosterhuis een veulziedig mins mit hail veul talent. Ze zingt vanmorgen een laidje, wat ze pas schreven het, “De weg was lang, is de titel “ Het gait over Oekraïne. Het is natuurlijk droevig dat ons dat op zo’n manier bezig hold, mor het geft ook een beeld hou biezunder het is dat elk en aine zo mit leeft mit aal het leed wat deur die vreselijke oorlog gebeurt.



En natuurlijk goan we het ook nog mit Tineke hebben over alle aandere leuke dingen wat zai zo dag en deur dut..

Geluud: Julian Buist, muziekkeuze: Tineke, Janny en Julian.

Tot zoaterdagmorgen 09.00 uur bie Radio Westerwolde

Janny de Vries