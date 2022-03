Veel leuke spullen op de voorjaarsmarkt van dagbesteding ’t Kraaiennust

VLAGTWEDDE – Vandaag houdt dagbesteding ’t Kraaiennust een kleine voorjaarsmarkt. Buiten zijn de tafels gevuld met mooie gemaakte decoraties voor het voorjaar en Pasen. Ook zijn er nestkastjes en hangende voederhuisjes voor de gevederde vriendjes.

Sinds juli 2018 is de dagbesteding ’t Kraaiennust’ aan de Kraaikampweg 24 een feit. Samen met de deelnemers zorgen de begeleiders ervoor dat ze steeds nieuwe en leuke creaties maken. Dit is uitgebreid te zien in de winkel aan de Kraaikampweg 24 in Vlagtwedde en daar buiten op hun marktkraam. Ook kunnen ze iets speciaals voor U maken, voor een verjaardag of een ander leuk feestje of idee. Kom binnen en overleg het met hen. Samen komen jullie er wel uit.

Nu het voorjaar wordt gaan ze zich weer meer op decoraties voor buiten richten. Hun marktkraam zal bij mooi weer zeker weer gevuld worden met mooie zelfgemaakte en gerestylede producten. Vandaag is er volop keus! De voorjaarsmarkt is nog tot 18.00 uur.

Foto’s: Geert Smit