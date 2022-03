Comeback Wonen&Co de beurs in september 2022

GRONINGEN – Wonen&Co 2022, kom maar binnen! De beurs is terug in MartiniPlaza Groningen in een nieuwe periode van het jaar. Op 15, 16, 17 en 18 september is de grootste woonbeurs van het Noorden de kickstarter van oktober woonmaand. Wonen&Co maakt haar comeback met nieuw woongeluk, vol vertrouwen en met een frisse twist gepresenteerd.

Met de presentatie van de zestiende beurs editie laat Wonen&Co een roerige periode achter zich. In 2020 moest de beurs vanwege de oplaaiende pandemie en acuut aangescherpte maatregelen na 2,5 uur onverwacht op de openingsdag de deuren sluiten. Twee magere beursjaren volgden. Middenin de recent onzekere winterperiode bleek het onhaalbaar om de beurs in maart volwaardig te kunnen organiseren. Om die reden keert Wonen&Co in september dit jaar blij op het speelveld terug.

Beursthema: fresh

Net zo fris als het nieuwe beeldmerk is de keuze voor het beursthema in 2022: Fresh. Het etaleert de ambitie en het optimisme van de organisatie. Het thema past bovendien bij de lichte en duurzame woontrend van dit moment om ons huis op te frissen. Tijdens de pandemie zijn veel ruimtes in huis multifunctioneel geworden. Waar we eten, werken we, krijgen we les en ontvangen we bezoek. Wonen&Co speelt in op deze nieuwe balans. Deze editie verwelkomt Wonen&Co de thuiswerkstudio’s.

Nieuwste trends en kleuren

Wonen is een continu proces van nieuwe woontrends, je eigen stijl vinden, bijschaven, fijnslijpen en meer. Wonen&Co laat hiermee jaarlijks bewust een ander gezicht in. Dit gezicht wordt gevormd door de trends van het jaar. De trendhallen van Wonen&Co hoppen deze editie van de weelderige seventies naar de kleurrijke nineties en vinden tegelijkertijd met woontrend Japandi 2.0 de rust, ruimte, stilte en eenvoud als tegenwicht.

Nieuw versus vertrouwd

Niet alles is nieuw. Wonen&Co rolt dit jaar met plezier haar loper uit voor publieksfavorieten als het shopplein van de beurs, de Straat der Favorieten, en Wonen&Co’s eigen foodplein, dit jaar omgedoopt tot Trek. Een hardloper van het eerste uur keert ook terug, de gratis adviezen van Wonen&Co. Op Expo Wonen&Co krijgen bezoekers de kans om gratis vragen af te vuren op specialisten. Op diezelfde expo worden eveneens trendpresentaties en workshops aangeboden.

Ingezonden