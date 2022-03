Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 26 maart, 08.30 uur door John Havinga.

VANMIDDAG WOLKEN | VOLGENDE WEEK AF EN TOE NEERSLAG

We beginnen met nevel maar vanmiddag is het weer zonnig lenteweer met vanmiddag een maximumtemperatuur rond 15 graden. De wind is matig (3-4) en komt uit het noorden. Aan de Dollard en Eems wordt het wat minder warm met 12 graden.

Het is vannacht nevelig en bewolkt bij 2 à 3 graden. Morgen zal die bewolking al gauw breken in de ochtend en dan wordt het overdag vrij zonnig bij 13 à 14 graden. De wind is daarbij zwak tot matig (2-3) uit een noordelijke richting.

Komende week is er meer bewolking en af en toe neerslag. Maandag en dinsdag blijft het grijs met temperaturen die maandag nog rond 12 graden liggen, maar naar 8 tot 10 graden gaan op dinsdag en woensdag! Er valt af en toe – maar zeker niet in grote hoeveelheden – ook wat neerslag.