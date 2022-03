Westerwolde ontvangt topper HOC op de Barlage

VLAGTWEDDE – Na veertien dagen relatieve rust speelt Westerwolde zondagmiddag 27 maart een volgende thuiswedstrijd. Op bezoek komt dan de Hunso Oring Combinatie (HOC) uit Exloo / Odoorn, de ploeg die momenteel op de tweede plaats in de derde klasse C staat en daardoor nadrukkelijk meedoet in de race om het kampioenschap.

Donderdagavond 24 maart jl. boekte het team van trainer Bas Nibbelke nog een fraaie overwinning op Sellingen. De afgelopen jaren stonden wedstrijden tussen Westerwolde en HOC meestal in het teken van veel doelpunten, waarbij Westerwolde veelal aan het kortste eind trok. Vers in het geheugen ligt nog de laatste wedstrijd tegen HOC in Odoorn begin november van het vorig jaar. Dit was de eerste wedstrijd zonder publiek en Westerwolde leed deze middag een grote nederlaag. Na een desastreuze start van de wedstrijd werd het destijds 6 – 3 voor de thuisclub.



HOC heeft op dit moment 30 punten uit 13 wedstrijden verzameld met daarbij een doelsaldo van 41 – 13. De ploeg heeft één punt minder dan koploper Musselkanaal, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Westerwolde daarentegen staat nog steeds op een keurige vijfde plaats in de competitie. Uit de tot dusver 12 gespeelde wedstrijden werden 22 punten gehaald. De ploeg van trainer Richard Streuding scoorde in deze wedstrijden 24 keer, maar kreeg ook 23 doelpunten tegen. Gelet op de wedstrijden van de afgelopen jaren tegen HOC en de huidige stand op de ranglijst, kan er gesteld worden dat HOC als favoriet aan het treffen begint. Maar mocht Westerwolde scherper aan de wedstrijd beginnen dan ongeveer vier maanden geleden en de vorm van de laatste vijf wedstrijden kunnen doortrekken, dan ontstaat er vast en zeker een boeiend duel op De Barlage in Vlagtwedde.



Uiteraard nodigt het bestuur van Westerwolde iedereen van harte uit deze wedstrijd bij te wonen. Het duel begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Langenberg uit Erica. Pupil van de week is Luc Wilts en de wedstrijdbal wordt dit keer aangeboden door de supportersvereniging en activiteitencommissie van de vereniging.

