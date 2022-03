De politie doet onderzoek naar twee woninginbraken

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 27 maart, 08.30 uur door John Havinga.

VANMIDDAG VRIJ ZONNIG | KOMENDE WEEK STEEDS KOUDER – AANHOUDEND DROOG

We beginnen met nevel en bewolking, maar het wordt weer zonnig lenteweer met vanmiddag een maximumtemperatuur rond 15 graden. De wind is zwak tot matig (2-4) en uit een noordelijke richting. Aan de Dollard en Eems wordt het wel minder warm met 12 graden.

Het is vannacht wat wolken en opklaringen, ook wat nevel en een mistbank bij 2 à 3 graden. Morgen zal dat snel oplossen en dan wordt het overdag vrij zonnig bij 14 graden. De wind is daarbij zwak tot matig (2-3) en van het noordoosten, krimpt de wind geleidelijk naar het noordwesten.

Komende week is er vaker bewolking. Dinsdag is er geregeld zon met temperaturen die rond 10 graden komen te liggen. Vanaf woensdag komt het kwik te liggen rond 8 graden met in de nachten minima dichtbij en soms net onder het vriespunt. Er kan donderdag en vrijdag wat lichte neerslag komen, maar het zijn geen grote hoeveelheden. En zo gaat de droogte, waar nu sprake van is nog wel even door. Er is deze maand namelijk nauwelijks regen geweest.