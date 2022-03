Hulpverleners met ruim 40 Oekraïense vluchtelingen terug in Zuidbroek

ZUIDBROEK, WINSCHOTEN, ASSEN – Vanmorgen zijn de hulpverleners, die donderdagavond vanuit Winschoten naar Polen vertrokken om goederen naar de vluchtelingenkampen te brengen, met ruim 40 Oekraïense vluchtelingen in Zuidbroek aangekomen.

Na een heftig weekend zijn de vrijwilligers van Folkers rijopleidingen en Holiday Travel vanmorgen weer in Nederland aangekomen. Vrijdag kwamen de twee bussen en een bestelbus vol met gedoneerde goederen aan in Zielonki, een dorp in de omgeving van Krakau, Polen. Daar verblijven 124 Oekraïense vrouwen met hun kinderen. De vrijwilligers hebben daar en in Niepolomice de meegebrachte spullen uitgeladen.

Gisteren vertrokken de bussen weer terug naar Nederland. Aan boord waren ruim 40 Oekraïense vluchtelingen en enkele huisdieren. Ze werden na een lange en vermoeiende reis vanmorgen door vrijwilligers van ‘Thuis voor Oekraïne’, tolken en gastgezinnen bij Hotel van der Valk in Zuidbroek opgewacht. De vrijwilligers hadden gerekend op zo’n 110 passagiers, maar de meeste vluchtelingen bleven liever in Polen, zodat ze, zodra het weer mogelijk is, terug naar hun land kunnen.

Foto’s en video: Mazzelmoaze