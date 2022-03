Jaarmarkt in De Maten op 16 juli

TER APEL – De Jaarmarkt in buurtschap De Maten (onder de rook van Ter Apel) wordt elk jaar georganiseerd op de derde zaterdag in juli. In 2022 wordt deze voor de 36ste(!) keer georganiseerd.

Inmiddels is de jaarmarkt uitgegroeid tot een waar volksfeest. Ca. 120 standhouders vinden er elk jaar een goede plek en komen graag terug om zaken te doen. Ook het publiek komt in grote getale naar de jaarmarkt voor de handel of het plezier. Twee terrassen zijn ingericht zodat een ieder hier gezellig plaats kan nemen.

Laagdrempelig is de jaarmarkt ook;, immers deze wordt in zijn geheel door vrijwilligers georganiseerd, zodat de kosten laag gehouden kunnen worden. Een ieder tot ziens op de derde zaterdag in De Maten, 16 juli 2022.



Gr. Henk Potze

Marktmeester Jaarmarkt De Maten