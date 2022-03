Actief loopweekend voor leden SV Veendam

VEENDAM – Afgelopen weekend verschenen leden van SV Veendam Atletiek weer op verschillende plekken aan de start onder zonnige omstandigheden. Wim Opten volbracht de ultraloop over 60 km op Texel in een knappe eindtijd van 5:37:36. Esther Wiechertjes en Merwin Dollison behaalden podiumplaatsen in Emmen tijdens de Lenteloop. Klaas Brouwer behaalde de eerste plaats op de 10 km tijdens de Monnikenloop op Schiermonnikoog. Ook andere leden kwamen in actie en behaalden knappe prestaties.

Lenteloop in Emmen en Monnikenloop op Schiermonnikoog

Op zaterdag stonden de Lenteloop in Emmen én de Monnikenloop op Schiermonnikoog op het programma. In Emmen stonden namens SV Veendam Merwin Dollison en Esther Wiechertjes aan de start op de 5 km. Merwin pakte de eerste plaats bij de heren 40+ in een tijd van 17:15. Esther behaalde de tweede plek bij de dames in een tijd van 25:33. De Monnikenloop is dusdanig populair dat deze vaak vroegtijdig is uitverkocht. Een prachtige, maar zware loop deels door de duinen en over het strand. Hier stonden SVVA leden Saskia Swieringa en Klaas Brouwer aan de start van de 10 km. Klaas won deze afstand in de categorie heren 55+ in een eindtijd van 42:48.

AnnerBos Cross en zestig van Texel op zondag

Op zondag kwamen weer leden van SV Veendam in actie. Wim Opten stond na een lange voorbereidingsperiode aan de start van de Zestig van Texel. Een ultraloop, over inderdaad, 60 km! Wim finishte in een sterk deelnemersveld in de categorie heren 55+ op een knappe zevende plaats in een eindtijd van 5 uur 37 minuten en 36 seconden.

In Annen gingen meerdere SVVA leden van start op de korte afstand van 5 km. De AnnerBos Cross is de eerste wedstrijd van het loopcircuit De Kop van Drenthe. Henriëtte Lagerwerf was de snelste van de SVVA leden en zette een eindtijd neer van 21:17. Zij miste hiermee net het erepodium. Dennis Driehuis volgde in 27:06 en Hye Jin van Dorssen, terugkomend na een blessure in 28:34.

Meetrainen met SV Veendam Atletiek?

SV Veendam Atletiek is een gezellige en sportieve atletiekvereniging voor iedereen. Jong en oud kan meetrainen op eigen niveau. Wil je starten met hardlopen, je persoonlijke records verbeteren, je looptechniek verbeteren en/of kom je voor de gezelligheid? Dan ben je bij SV Veendam Atletiek aan het juiste adres! Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen. Of start direct met onze opstapcursus op maandag 4 april a.s. Stuur voor meer informatie of een gratis kennismakingstraining een mailtje naar: secretarissvveendamatletiek@gmail.com.

Ingezonden door SV Veendam Atletiek