ASVB wint met 4-1 van Peize

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt.

VANMIDDAG NOG WAT ZON | KOMENDE DAGEN STEEDS KOUDER

Er is vannacht weer veel laaghangende bewolking gekomen en die gaat vanochtend ook niet weg. Er is ook kans op een drup regen of motregen en het is maar 5 tot 9 graden. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en dan wordt het nog zo’n 14 graden. Vanavond is het de meeste tijd bewolkt en dan is er opnieuw kans op een beetje regen. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordenwind, windkracht 2 tot 3.

Morgen begint ook bewolkt maar de zon kan weer af en toe doorbreken. Dan is de maximumtemperatuur ongeveer 11 graden. Ook morgen is er trouwens een zwakke tot matige noordelijke wind.

Woensdag neemt de wind toe en draait naar het noordoosten. Daarmee wordt het kouder met ’s middags maximaal 7 of 8 graden en minimumtemperaturen rond het vriespunt. Het zal wel overwegend droog zijn, maar veel zon is er dan niet.