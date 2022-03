TER APEL – CBS De Verrekijker opent deuren voor kijkje in de keuken



CBS De Verrekijker in Ter Apel opent woensdag 30 maart haar deuren voor geïnteresseerden.

De basisschool, gevestigd aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel, geeft daarmee een kijkje in de keuken.

Naast gezinnen waarvan al kinderen op de basisschool zitten, mogen ook mensen van buiten de school een kijkje komen nemen.

Een basisschool kiezen is een belangrijke stap in het leven van jonge gezinnen. Hun kinderen brengen een groot deel van de tijd door op school en die tijd zou natuurlijk zo aangenaam en leerzaam mogelijk moeten zijn.



Bezoekers kunnen tussen 10.00 uur en 15.00 binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek met directeur Natasja Smit en daarnaast mogen de bezoekers een kijkje nemen in de klassen en kunnen een rondleiding krijgen door de school.