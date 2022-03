Glow in the dark Party in de Drijscheer

ALTEVEER – Het mag eindelijk weer, een feestje bouwen! Daarom organiseert de Drijscheer op zaterdag 2 april een Glow in the dark Party.



13:00-14:30 uur Kids 4 t/m 9 jr

15:00-17:30 uur Teens 10 t/m 17 jr

20:00-00:30 uur 18 Plus



DJ Hermen zorgt de hele dag voor toffe deuntjes…

De entree is gratis.



Wij versieren de Drijscheer en zorgen vooral dat het….donker is! Zorgen jullie dat jullie licht geven in het donker?

Wie “Glowt” er het mooist in the dark? We hebben echt super toffe prijzen voor drie winnaars in iedere categorie!

Cadeaubonnen van Speelgoedwinkel Noordennen, een JBL box, cadeaubonnen van Bol.com, de Mc Donalds, Snackpoint ’t Stoepje, kapsalon Trends en een diner van chef2chefs! Oftewel…echt de moeite waard om even je best te doen!



We willen vooral een super gezellig en shiny feest organiseren voor iedereen!

Ingezonden door Judith Koops