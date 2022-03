Invoering van een autovrije zondag in Groningen?

GRONINGEN- Meerdere politieke partijen willen de autovrije zondag weer invoeren in Groningen. Het plan is oorspronkelijk bedacht door het Internationaal Energieagentschap. Zij willen hiermee onder andere de inkoop van gas en olie uit Rusland stoppen.



Het is zondag 27 maart. De drukte vandaag is niet te onderscheiden met die van doordeweeks. De zondag wordt niet altijd meer als rustdag gezien en ook vandaag delen voetgangers en fietsers de Groningse straten, ieder met een eigen bestemming. Dan zijn er ook nog de scooters, bromfietsers en, niet onbelangrijk, auto’s die van de stad een bedreven plek maken. En er zijn dan wel verkeersregels, maar in de haast die tegenwoordig het leven van mensen beïnvloed gaat niet alles altijd even soepel. Vlak bij de ingang van de Herestraat denkt een voetganger rustig de straat te kunnen oversteken over het zebrapad. De auto die van rechts aan komt rijden ziet hem nog net op tijd maar moet hierdoor wel halsoverkop op de rem. Wat volgt is het geluid van een toeter die waarschijnlijk tot ver in de Herenstraat te horen is en de voetganger die wilde gebaren maakt richting de voorruit van de auto.



Maatregelen

Nu willen meerdere politieke partijen in Groningen weer een autovrije zondag in voeren, onder andere om het brandstof gebruik te reduceren. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) stelde eind vorige week tien maatregelen om de Russische leveranties van olie en gas te beperken, en een zondag zonder auto’s is daar een van. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en PvdD zijn voor de invoering van de maatregel.



Zuinig met fossiele brandstoffen

Raadslid Tessa Moorlag van de ChristenUnie ziet twee oplossingen in een autovrije zondag: ‘Wat een dag als deze oplost is allereerst bewustwording van het feit dat we zuinig om moeten gaan met onze fossiele brandstoffen. Eén stad waar geen auto’s rijden zal niet veel bezuinigen maar als we het met heel Nederland en het liefst met heel Europa doen gaat het toch wel om een heel aantal vaten olie. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk wat de auto voor een impact heeft op de openbare ruimte en wat je met die ruimte kunt als die auto er niet rijdt.’



Actief lobbyen

Wethouder Philip Broeksma heeft tijdens het vragenuur van de raadsfracties afgelopen woensdag toegezegd dat hij actief zal gaan lobbyen richting andere grote steden en het rijk, aldus Moorlag. Ze vervolgt: ‘Zo’n 10 jaar geleden bestond de autoloze zondag nog in Groningen dus als de rest ook enthousiast is zal het niet erg moeilijk zijn om alles op touw te zetten.’



Wielrennen en rolschaatsen

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n autovrije zondag? ‘Een rondje wielrennen op de ring, rolschaatsen op de Friesestraatweg, wandelen op de binnenring… noem het maar op, er is genoeg te bedenken’, knipoogt Moorlag.

‘Skaten op de snelweg!’

Inwoners van de provincie en de stad hebben een duidelijke mening over de eventuele invoering van de autovrije zondag. Zo zegt de 52-jarige Egbertina uit Oude Pekela: ‘Het wordt daardoor een stuk rustiger in de stad, het is beter voor het milieu en lopen/fietsen geeft mensen meer verbinding met elkaar.’ Leen Molijn (73) vindt het ook een goed idee: ‘Ik heb de autoloze zondag ooit meegemaakt en vond dat geweldig. Het mes snijdt aan twee kanten, je bespaart op benzine, er zijn geen uitlaatgassen en het is toch fijn als blijkt dat je best een dag zonder de auto kan?’ Christine Weston ziet er ook de voordelen van in. Met een enthousiaste glimlach vertelt ze: ‘Fantastisch idee! Besef je dat je ook zonder kunt. Het is goed voor het milieu en leuk voor de kinderen: skaten op de snelweg!’

Maar niet iedereen ziet een autovrije zondag zitten. Oetse van Wijk zegt bijvoorbeeld: ‘Ik vind het een slecht plan. Wat te denken van onze oosterburen die in het weekend massaal naar de stad komen?’ De 32-jarige Daniël uit Eelderwolde voelt er ook niet veel voor: ‘Steeds meer auto’s zijn elektrisch. En tegen de tijd dat het erdoor is zijn de meeste auto’s volledig elektrisch en aangezien er in de stad al een auto-arm beleid is zie ik de toegevoegde waarde niet.’

Drie reeksen autovrije zondag

De eerste reeks autovrije zondagen in Nederland begon op 1 oktober 1939 en duurde tot 12 november. Dit had toen onder andere te maken met het benzinetekort in Duitsland en Frankrijk. Op 19 november van datzelfde jaar werd het rijverbod op zondag weer opgeheven doordat er voldoende aanvoer van benzine was en er de mogelijkheid bestond om een distributieregeling in te voeren op korte termijn. Na de Suezcrisis in 1956 ging een tweede reeks autovrije zondagen van kracht in Nederland. Van 25 november 1956 tot en met 20 januari 1957 mocht je niet de weg op met een voertuig. In de tijd van de Oliecrisis in 1973 vond een derde reeks autovrije zondagen in ons land plaats. De laatste autoloze zondag in Nederland was op 6 januari 1974.

Ingezonden door Kim Bos