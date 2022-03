DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vannacht om 2.25 uur is bij een ongeval op de Süd-Nord-Straße in Haren een 39 jarige bestuurder van een VW gewond geraakt. De man zag te laat dat hij een rotonde op reed. Hij verloor de controle over zijn voertuig. De wagen sloeg over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Oberlangen

In de nacht van zaterdag op zondag belandde een onbekende automobilist op de kruising Nord-Süd-Straße/Lagerstraße/Kienmoorweg door onbekende oorzaak in de berm en reed tegen een omheining. Vervolgens is hij er in de richting van de B408 vandoor gegaan, zonder zich om de aangerichte schade te bekommeren. De politie is naar hem op zoek.

Rastdorf

Bij een ongeval op de Nordstraße in Rastdorf is vanmorgen om 10 uur een 41 jarige automobilist ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer kwam vermoedelijk door een technisch defect met zijn VW Golf in de berm terecht en botste tegen een boom. Hij werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.