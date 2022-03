On tour in Drenthe; een muzikaal succes voor het VKSO

VALTHERMOND, ANLOO, GASSELTERNIJVEEN – ‘On TOUR IN DRENTHE’ zal zeker nog wel even naklinken bij al diegene die -het weekend van 26 en 27 maart- volop hebben kunnen genieten van de meest fameuze werken van componisten als Gounod, Gabrieli, Prokofiev, R. Strauss, Elgar, Grieg, Bloch en Jones! Een muzikale beleving op drie sfeervolle cultuurhistorische locaties, uitgevoerd door het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher

Hout- en koperblazers van het VKSO gingen van start in het monumentale CC kerk no. 11 in Valthermond. Dezelfde middag voegden de strijkers zich bij de blazers in de imposante eeuwenoude Magnuskerk in het pittoreske Anloo en bracht cellist Christiaan van Hemert het aangrijpende en melancholische ‘The Prayer’ van Bloch -samen met strijkers- met bezieling ten gehore dat zichtbaar ontroerde.

Bij alle concerten werd aandacht besteed aan de oorlogssituatie in de Oekraïne. Als extra werk werd in het programma de ‘Funeral March’ (treurmars) van Grieg uitgevoerd. In Anloo en Gasselternijveen werd dit imponerende werk uitgevoerd door koperblazers en slagwerk, gecombineerd met het werk ‘The Prayer’ voor cello en strijkers.

Ook dirigent Lubertus Leutscher verraste de aanwezigen met een solo voor trompet en strijkers. Zondag 27 maart vervolgde ON TOUR IN DRENTHE haar weg naar de tot Rijksmonument benoemde PKN Gasselternijveen voor het derde slotconcert dat tot aan de laatste noot en voor een bijna volle PKN, een fantastische afsluiter vormde.

Ingezonden door Helma Leutscher