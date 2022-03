Open Dag Kunstencentrum De Klinker

WINSCHOTEN – Zaterdag 9 april houdt Kunstencentrum De Klinker open dag van 13.00 tot 16.00 uur in Cultuurhuis De Klinker. Met huidige leerlingen en nieuwe geïnteresseerde aspirant leerlingen een feestelijk informatiemoment in het seizoen.



De Open Dag is ook afsluiting van de Kindermuziekweek, waarin kinderen uit de gemeenten Oldambt, Westerwolde en Pekela mogen komen kijken bij vriendjes en vriendinnetjes op les. Of via kunstencentrum@indeklinker.nl een afspraak maken voor een kijkles bij een leeftijdgenoot. Afdelingshoofd Harry van der Laan: “Het is fijn om iedereen weer te mogen ontvangen. Er is bij alle cursussen ruimte om in te stromen. Inschrijven kan altijd en de opzegtermijn is een maand.”



Tijdens deze Open Dag kunnen bezoekers zonder afspraak in alle lokalen kijken of deelnemen aan proeflessen, kennis maken met de docenten en informatie krijgen over de lessen, ensembles, koren en cursussen. Er is een informatiepunt voor algemene vragen en doorverwijzing naar de juiste docenten. Er is van alles te beleven. Zo vind je een monsterblokfluit in de Bieb, zijn er workshops tapdance, ballet en moderne dans en kun je theaterlessen volgen. Om 14 uur start een levend instrumenten kwartet voor kinderen van groep 3-8 in de foyer. Tot 16 uur is op de 2e etage elk leslokaal ingericht als proeflokaal van de meer dan 40 cursussen van Kunstencentrum de Klinker.

Foto: Sander Blom