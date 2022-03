Strengere regels voor hondenbezitters in Oldambt

OLDAMBT – Er zijn sinds kort een aantal nieuwe regels voor hondenbezitters in Oldambt. Hondenpoep opruimen moest altijd al. Het is nu ook verplicht om daarvoor iets bij je te hebben. Bijvoorbeeld een schepje of een zakje. Openbare kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides zijn voor honden verboden. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen. Binnen de bebouwde kom moeten ze aan de riem. De gemeente gaat de komende tijd strenger controleren of de regels worden nageleefd.

Aanleiding

Hondenpoep op straat is al jaren één van de grootste ergernissen in Nederland. En dus ook in Oldambt. In verschillende dorps- en wijkvisies staat de aanpak van de overlast door hondenpoep als actiepunt. Bij de gemeente komen ook regelmatig verzoeken binnen om maatregelen te treffen tegen de overlast door hondenpoep. Dat is nu dus gebeurd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Hierin staan gemeentelijke regels over orde en veiligheid. De regels over hondenpoep zijn nu dus wat gewijzigd.



In gesprek met dorpen en wijken

Erich Wünker, wethouder, heeft zelf ook een hond: Joep, een beagle. Wünker: “Joep vindt het geweldig om los te lopen. We gaan daarom vaak naar het bos achter het Graaf Adolf monument in Heiligerlee. Ik krijg ook regelmatig de vraag of we losloopgebieden kunnen aanwijzen in de dorpen en wijken. Daarover zijn we nu in gesprek met dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms. We praten dan ook over de plekken waar we hondenpoepzakjes moeten aanbieden. Want we willen graag dat die goed verspreid door Oldambt staan.”

Controles

Andere mensen moeten natuurlijk geen overlast hebben van de hond van een ander. Daarom zijn de nieuwe regels belangrijk, want de gemeente kan zo beter controleren. Wünker: “De komende tijd gaan we meer controleren. Hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden, krijgen eerst een waarschuwing. De controles worden na verloop van tijd strenger. Wie de regels na een tijdje dus niet volgt, kan een boete krijgen. Die boete is 95 euro voor het niet bij zich hebben van een opruimmiddel. En 150 euro voor het niet direct opruimen van hondenpoep of een hond uitlaten waar dat niet mag.

Ingezonden