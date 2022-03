Uitreiking Koninklijke Onderscheiding verloopt anders dan voorzien

WESTERWOLDE – Vanavond zou de heer Gerard Heijne (62) uit Sellingen een Koninklijk Onderscheiding krijgen. Hierbij zou hij tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd worden, maar dit liep anders.

Vanavond was in De Meet in Bellingwolde de laatste raadsvergadering van de “oude” en tevens de eerste gemeenteraad van de gemeente Westerwolde. Nadat de drie vertrekkende raadsleden: de heer Pieter Dinkla, de heer Gerard Heijne en mevrouw Evelien Duursma na onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkiezingen en onderzoek naar de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden hadden vastgesteld dat alles volgens het boekje is verlopen werd het tijd om afscheid van een aantal raadsleden te nemen. Dit waren: Pieter Dinkla VVD, Mart van Wijngaarden (PvdA), Lenze Middel (Gemeentebelangen), Henk Brouwer (PvdA), Evelien Duursma (PvdA), Roelof van Dam (PvdA) en René Kriek (GroenLinks). Zij ontvingen allen een bos bloemen en een drieluik met afbeeldingen van markantegebouwen in de gemeente Westerwolde. Een aantal van deze personen komt terug als commissielid.

Een speciaal woord was er voor de heer Gerard Heijne van Gemeentebelangen Westerwolde. Sinds 2003 was hij raadslid voor Gemeentebelangen; eerst in de gemeente Vlagtwedde en na de gemeentelijke herindeling in 2018 werd hij raadslid voor de gemeente Westerwolde. Vanavond nam hij afscheid van de gemeenteraad, na zich altijd belangeloos te hebben ingezet. Als blijk van waardering zou hij vanavond uit handen van burgemeester Jaap Velema een Koninklijke Onderscheiding krijgen en benoemt worden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Heijne gaf echter aan uit principe de decoraties niet aan te nemen. Dit werd door de burgemeester gerespecteerd. Met de grap: “Wij hebben het bonnetje bewaard” werd het lintje weer opgeborgen, waarna ook de heer Heijne een bos bloemen en een drieluik werd overhandigd.

Foto’s: Jan Glazenburg

(De video even doorscrollen naar 19.28)