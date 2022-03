Westerwolde verliest nipt van titelkandidaat HOC

VLAGTWEDDE – Op voorhand was het al duidelijk dat Westerwolde zondagmiddag 27 maart een zware dobber zou hebben aan de Hunso Oring Combinatie (HOC) uit Exloo / Odoorn. Nog net niet kon er worden gesproken van “angstgegner”, maar gelet op de resultaten uit vorige ontmoetingen en de stand op de ranglijst in de nu lopende competitie, zou het best een moeilijke wedstrijd kunnen worden voor de Vlagtwedder formatie. En dat werd eigenlijk van meet af aan bewaarheid. Met name in het eerste bedrijf liepen de mannen van trainer Richard Streuding zowel qua spel als scoreverloop achter de feiten aan. In dit deel van de wedstrijd legden de gasten dan ook de basis voor een uiteindelijk toch nog nipte 2 – 1 overwinning en blijven daarmee in het spoor van koploper Musselkanaal. Westerwolde daarentegen bleef op de vijfde plaats staan.



Hoewel de eerste grote kans in de wedstrijd voor Joan Solano namens Westerwolde was, kwam HOC al in de 17e minuut op voorsprong. Een te korte uittrap van doelman Rudie Bergman van Westerwolde werd door een HOC-middenvelder onderschept. Deze speelde direct de geheel vrijstaande Frank Fokke in, die kort daarvoor al de eerste gele kaart van de wedstrijd had gekregen wegen commentaar op de leiding. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de HOC-aanvaller de bal met een semi-lob prima binnen: 0 – 1. Een paar minuten later kon de ook eveneens geheel vrijstaande Gertjan Spijker bij de tweede paal vanuit een corner vanaf links koppend de voorsprong van HOC naar 0 – 2 tillen. In feite zat de ploeg van trainer Bas Nibbelke hiermee al op rozen, te meer daar Westerwolde er in deze helft van de wedstrijd weinig tegenoverstelde.



In de tweede helft een enigszins herboren Westerwolde. Met iets meer strijdlust dan in de eerste helft het geval was, werd het doel van HOC gezocht, hetgeen in de 54e minuut al succes had. Een hoge dieptebal werd door doelman Ritsema van HOC na een stuit verkeerd ingeschat, waardoor hij onder de bal doorging. Voor René v.d. Laan was het daarna een koud kunstje zijn al weer twaalfde competitietreffer binnen te schieten: 1 – 2. Ondanks verwoede pogingen kwamen de rood-witten niet verder dan deze aansluitingstreffer. HOC hield de wedstrijd goed onder controle en creëerde zelf, evenals de thuisploeg, ook nog een aantal reële scoringskansen. Meest in het oog springend was hierbij een afgekeurde goal van de gasten na terugkomen uit buitenspel door een HOC-aanvaller. Jammer was het dat de wedstrijd toch nog op een onvriendelijke manier werd afgesloten. Na een zware overtreding van Peter Fokke op invaller Elroy v.d. West meende Westerwolde-verdediger Mark Geukes voor eigen rechter te spelen door Fokke middels een behoorlijke duw erop te attenderen dat dergelijke overtredingen niet op een voetbalveld thuis horen. Zowel Fokke als Geukes konden met een rode kaart vroegtijdig de douche opzoeken. Ook viel trainer Nibbelke nog een gele kaart ten deel, voorgeschoteld door de bij vlagen enigszins lankmoedig optredende scheidsrechter Langenberg wegens commentaar op de leiding. Echter, de zege van HOC kwam niet meer in gevaar en daardoor blijft de strijd om het kampioenschap in de derde klasse C voorlopig nog open en spannend.



Voor Westerwolde zaak zich te herpakken en vol goede moed zaterdag 2 april af te reizen naar streek- en gemeentegenoot Sellingen. Laatstgenoemde ploeg verloor vandaag met 4 – 0 van koploper Musselkanaal en dus zullen zowel Sellingen als Westerwolde gebrand zijn het volgende treffen winnend af te sluiten. Bij winst kan Westerwolde Sellingen passeren op de ranglijst. De wedstrijd van komende zaterdag in Sellingen begint om 20.00 uur



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Frank Riks (75e min. Martin Boer) – Lars van Ravenhorst – Merill Wakker (85e min. Thorben Hulsman) – Julian Smid (65e min. Merijn te Velde) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano (65e min. Elroy v.d. West)



Scheidsrechter: dhr. E.M. Langenberg

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 150



De foto’s zijn gemaakt door Bé Eelsing en Harm Jan Pleiter