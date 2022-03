Westerwolde week lang in sferen GIRO d’Italia

ZANDBERG – Zondag 12 mei a.s. is het 20 jaar geleden dat de karavaan van de Giro d’Italia vanaf de Grote Markt in Groningen dwars door de Kanaalstreek en het aangrenzende Emsland naar Münster in Westfalen trok. Een schouwspel om nimmer te vergeten. Vanaf dat moment heeft het kerkdorp Zandberg, alwaar toen de eerste premiesprint plaats vond, elk jaar op één of andere wijze aandacht aan dit evenement besteed. In de loop der jaren werd voor de organisatie hiervan de Stichting Zandbergia opgericht om vervolgens in 2012, 10 jaar na dato, een grensoverschrijdende fietstocht te organiseren onder de naam Giro zonder Grenzen.



Nu, met het 20-jarig jubileum in aantocht, is er een sportief evenement in voorbereiding dat liefhebbers ruim een week lang de gelegenheid biedt hieraan actief deel te nemen. Thema: blijf in beweging! Vanaf zondag 15 mei kan de route van de populaire Picknick-Giro al op eigen gelegenheid, maar wel aan de hand van een gedegen routebeschrijving, worden gefietst. Aanmelding hiervoor dagelijks bij Sportschool Sports in Motion aan de Marktkade in Musselkanaal. Vandaar gaat het met een speciale stempelkaart via de Poort van Westerwolde (Schaalbergerweg) langs diverse toeristische kroonjuwelen naar het alom bekende Schloss Dankern bij Haren/Ems.



Maar ook op andere wijze kan men sportief inhaken. Wandelaars en nordic walkers kunnen vanaf sportschool Sports in Motion beginnen aan de van-kerk-tot-kerk tocht van Zandberg naar Rütenbrock. Er is al vele jaren een nauwe band tussen beide kerken. Een ieder dient zelf zorg te dragen voor broodjes, koffie en andere benodigdheden om de tocht al picknickend op aangename wijze te voltooien. Langs de route bevinden zich diverse rustplaatsen en terrasjes. De Stichting Zandbergia denkt hiermee de sportief/toeristische mogelijkheden in de grensregio te verruimen. Toeristen, gasten en toevallige bezoekers van de regio behoren daarom nadrukkelijk tot de doelgroep.



De “opwarmweek” wordt op zaterdagavond 21 mei (19.00 uur) afgesloten met een kerkdienst o.l.v. Pastoor Jos Deuling in de Sint Josephkerk in Zandberg. Deze speciale dienst is ter nagedachtenis van slachtoffers bij sportactiviteiten. De sterke groei van het aantal fietsers en de toename van de verkeersdrukte leiden helaas ook regelmatig tot dodelijke slachtoffers.



Zondag 22 mei volgt dan de apotheose in de vorm van een Vrije Toer Tocht (± 110 km) en de Picknick-Giro (± 55 km) in georganiseerd verband. De “Streckenmeister” zijn momenteel volop bezig de beoogde routes te controleren en waar nodig aan te passen.



Overleg is nog gaande om op zondag 22 mei in Musselkanaal ook een sport- en speldag voor jonge vluchtelingen uit Oekraïne samen met kinderen uit de Kanaalstreek te organiseren. Nadere bijzonderheden over de jubileumviering “Giro d’Italia 20 jaar na dato” volgen vanaf nu met een zekere regelmaat.

Ingezonden door Wim Mensen