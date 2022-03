Zwaarbevochten overwinning v.v. Veelerveen

VEELERVEEN – De mannen van trainer Boelo Dekker hadden een zware kluif aan de elf uit de stad. Middenmoter Groen Geel kwam zelfs twee keer op voorsprong. Maar een ploeg die bovenaan staat, heeft soms het geluk aan zijn zijde. De drie punten bleven alsnog in Veelerveen, eindstand 3-2.

In oktober vorig jaar hadden de Veelerveensters al de grootste moeite met de Stadjers en ook op eigen veld maakten ze het zichzelf weer heel moeilijk. Ze speelden aanvankelijk niet goed, waren slordig in de passes en konden elkaar onvoldoende vinden. Het ging gewoon niet.

Groen Geel profiteerde van een fout in de verdediging na een half uur spelen, waardoor Veelerveen tegen een 0-1 achterstand aankeek. Kort daarop werd Yannick Kruizinga gevloerd in de zestien, waarop een penalty volgde die Jeffry van der Veen benutte: 1-1. Met deze stand gingen beide ploegen ook de rust in.

Een feller, gretiger Veelerveen werd uit de kleedkamer verwacht, maar dat bleef eerst uit. Pas diep in de tweede helft gooide Veelerveen het roer om. Groen Geel was inmiddels op voorsprong gekomen, wederom na slecht verdedigend werk. Swen Wichertjes scoorde de gelijkmaker en in de allerlaatste fase van de wedstrijd maakte Roy Dekker de winnende goal. De ontlading was groot. Na twaalf wedstrijden staat Veelerveen nog steeds zonder puntenverlies fier bovenaan.

Reinier Edens maakte een mooi fotoverslag.